МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Иранская компания Saipa собирается поставлять в Россию две марки своих автомобилей – Shahin и Quick, в российском рынке заинтересован и концерн Iran Khodro, автомобили обеих компаний сейчас проходят сертификацию в РФ, заявил РИА Новости официальный представитель министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф. В Иране задумались о создании с Россией СП по производству автомобилей

"Компания Saipa заключила контракт с белорусской компанией на экспорт 45 тысяч автомобилей — Shahin и Quick, эти же две модели машин будут поставляться и на российский рынок", — сказал Галибаф.

Он не уточнил, каким образом компания собирается отправлять свои авто в Россию – напрямую или через Белоруссию. Этот вопрос, указал он, связан с западными санкциями.

Галибаф также не указал, заключила ли Saipa договор на поставку своих авто только на белорусский рынок, или же иранская сторона собирается поставить через Белоруссию часть оговоренной партии в 45 тысяч автомобилей в Россию.

Ранее посол России в Тегеране Алексей Дедов в интервью РИА Новости отметил, что компания Saipa ведет переговоры о перспективах экспорта в РФ более 20 тысяч машин в год. Однако в Минпромторге РФ заявили, что поставки иранских авто будут невозможны, пока они не пройдут необходимую сертификацию в России.

Галибаф отметил, что непосредственно с российской стороной компанией Saipa никаких соглашений о поставках авто не заключалось, машины проходят сертификацию, с Москвой ведутся переговоры. Такая же ситуация сложилась и с автомобилями иранского автоконцерна Iran Khodro.

"Концерн отправил в Россию в качестве образца один из своих автомобилей для прохождения сертификации, после чего уже свяжется с частными компаниями из РФ для заключения договора о поставках", — указал иранский чиновник.

Посол РФ в Тегеране Дедов ранее также говорил РИА Новости, что Iran Khodro уже к концу марта планирует поставить в Россию около 2 тысяч своих автомобилей, однако все намерения упираются в прохождение сертификации иранскими авто.