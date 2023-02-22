МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В Госдуме предложили создать индустрию массового восстановления и использования бывших в употреблении автозапчастей, пишут "Известия". В Ozon рассказали, какие автозапчасти чаще всего покупают россияне

С такой инициативой выступили депутаты четырех комитетов Госдумы. Они намерены обратиться в правительство, для чего составили письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что, скорее всего, письмо направят на следующей неделе.

Как отмечается в документе, в России такая индустрия практически отсутствует, а в условиях жестких экономических санкций это может стать одной из основных причин массового выхода автомобилей из строя. Кроме того, во многих зарубежных странах сектор восстановления и использования бывших в употреблении запчастей широко развит и поддерживается государством.

Депутаты призывают, в частности, урегулировать порядок утилизации машин с повторным использованием запчастей, обязать производителей автомобилей на территории России также заниматься восстановлением комплектующих. Кроме того, они считают неоходимым сформировать требования к таким предприятиям и ввести порядок маркировки обновленных деталей.

Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев отметил, что создание производства по восстановлению подержанных запчастей позволит снизить зависимость от поставок деталей из-за рубежа. Он поддержал инициативы депутатов.

Представитель "АвтоВАЗа" уточнил, что вопросы вызывает надежность таких компонентов и технологичность их производства, все это может повлиять на безопасность автомобилей. В свою очередь, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин считает, что создание специальной индустрии по восстановлению деталей и контроль способны значительно сократить эти риски.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев отметил, что идея восстановления агрегатов для машин жизнеспособна, весь вопрос — в ее реализации. Но, по его словам, механизм в первую очередь подходит для ремонтов легкого коммерческого (LCV) и грузового транспорта, а не легковушек.