МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Иранский автоконцерн Saipa подписал с российской компанией Best Motors дистрибьюторское соглашение о поставках трех видов своих автомобилей на российский рынок, следует из заявления торгпредства России в Иране. В Иране рассказали о подготовке к поставкам автомобилей в Россию

"Двадцать первого февраля в присутствии заместителя Министра промышленности, рудников и торговли — руководителя Организации развития торговли Ирана А. Пейманпака и представителей Торгпредства России в Иране состоялось подписание дистрибьюторского соглашения на поставку трех видов автомобилей марки SAIPA на российский рынок между российской компанией Best Motors и иранским автоконцерном SAIPA", – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Торгпредства.

Ранее посол России в Тегеране Алексей Дедов в интервью РИА Новости отметил, что компания Saipa ведет переговоры о перспективах экспорта в РФ более 20 тысяч машин в год. Однако в Минпромторге РФ заявили, что поставки иранских авто будут невозможны, пока они не пройдут необходимую сертификацию в России. Посол также сообщил, что Iran Khodro уже к концу марта планирует поставить в Россию около 2 тысяч своих автомобилей, однако все намерения упираются в прохождение сертификации иранскими авто.