МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Московский завод "Альфа Автоматив Техноложиз" начал поставку деталей переднего пола салона для китайских кроссоверов Haval F7, запущено производство 1600 экземпляров, сообщается на сайте мэра столицы. "Навезли на нашу голову": чем опасны пригнанные из-за рубежа авто

"Московский производитель автокомпонентов "Альфа Автоматив Техноложиз" начал поставку первой партии комплектующих для автомобилей китайского бренда. Запущено производство 1600 экземпляров переднего пола салона для модели автомобиля Haval F7", — приводятся на сайте слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

По его словам, завод будет выпускать 106 различных компонентов кузова. Сейчас специалисты завершают адаптацию штамповой оснастки второй серийной детали — заднего пола салона кроссовера.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил журналистам, что столичный производитель автокомпонентов "Альфа Автоматив Техноложиз" (ААТ) и тульский завод "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" заключили соглашение, по которому ААТ будет производить кузовные детали для кроссоверов китайского бренда Haval F7 и Haval Jolion.