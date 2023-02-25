"Альфа Автоматив Техноложиз" начал поставлять детали для китайских кроссоверов Haval F7
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Московский завод "Альфа Автоматив Техноложиз" начал поставку деталей переднего пола салона для китайских кроссоверов Haval F7, запущено производство 1600 экземпляров, сообщается на сайте мэра столицы.
"Московский производитель автокомпонентов "Альфа Автоматив Техноложиз" начал поставку первой партии комплектующих для автомобилей китайского бренда. Запущено производство 1600 экземпляров переднего пола салона для модели автомобиля Haval F7", — приводятся на сайте слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
По его словам, завод будет выпускать 106 различных компонентов кузова. Сейчас специалисты завершают адаптацию штамповой оснастки второй серийной детали — заднего пола салона кроссовера.
Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил журналистам, что столичный производитель автокомпонентов "Альфа Автоматив Техноложиз" (ААТ) и тульский завод "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" заключили соглашение, по которому ААТ будет производить кузовные детали для кроссоверов китайского бренда Haval F7 и Haval Jolion.
https://auto.1prime.ru/auto/20230225/839905705.html