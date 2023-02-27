МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. "Камаз" планирует к 2030 году получить дополнительную выручку в размере 350 миллиардов рублей за счет непрофильного для компании сегмента легковых автомобилей, пишет в понедельник корпоративное издание "Вести Камаза". Россиянам рассказали, как изменятся водительские права с 1 марта

В декабре прошлого года гендиректор компании Сергей Когогин рассказал, что концепция легкового дивизиона "Камаза" будет определена к лету 2023 года, это будет юридически самостоятельное лицо с участием "Камаза". В состав дивизиона могут войти проект электромобилей "Атом" и "Москвич", технологическим партнером которого выступает "Камаз".

"Камаз" планирует получить к 2030 году дополнительную выручку в 350 млрд рублей за счет легкового транспорта", — говорится в статье в "Вестях Камаза".

Так, по словам Когогина, прототип цифрового автомобиля в рамках проекта "Атом" будет создан к маю текущего года. В прошлом году "Камаз" вывел на рынок среднетоннажный грузовик "Компас", произведя за 2022 год свыше тысячи автомобилей этого семейства. В текущем году предприятие выпустит новую модель "Компас-5".

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).