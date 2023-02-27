МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Отечественный автопроизводитель "Москвич", в линейке которого представлен электрокар, предлагает унифицировать льготы для владельцев электромобилей в России, сообщила замгендиректора компании Татьяна Редько. "АвтоВАЗ" исчерпал средства для льготного кредитования по бензиновым авто

"На данный момент льготные условия для владельцев электромобилей по всей стране неравномерны и неодинаковы. Например, в Москве существуют определенные выгодные условия: бесплатная парковка, отсутствие транспортного налога и возможность бесплатной зарядки. Но в ряде регионов эти меры отсутствуют, и поэтому наша просьба — рассмотреть унификацию данных мер для всех владельцев электромобилей по всей России", — отметила она в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, посвящённых развитию отечественного автопрома.

Редько также предложила увеличить ценовой порог автомобилей, подпадающих под требования программы льготного автокредитования, с 2 до 2,4 миллиона рублей. Она также высказала идею о возможности приобретения электромобилей со скидкой в случае безналичного расчёта.