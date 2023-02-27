МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Минпромторг подготовил проект постановления правительства о переносе уплаты утилизационного сбора автопроизводителями в России, сообщил сообщил замглавы министерства Альберт Каримов. "Москвич" предложил унифицировать льготы для владельцев электромобилей

Как уточнили РИА Новости в Минпромторге, речь идет о переносе уплаты утильсбора за четвертый квартал 2022 года, а также первый, второй и третий кварталы 2023 года на декабрь.

"Мы подготовили предложение по переносу сроков уплаты утилизационного сбора и ожидаем, что оно будет поддержано. Это значительный объем, который позволит обеспечить наших автопроизводителей оборотными средствами, так же, как это было сделано в прошлом году", — заявил Каримов, выступая в Совете Федераций на парламентских слушаниях, посвященных проблемам и перспективам развития отечественной автомобильной промышленности.