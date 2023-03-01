МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Порядок уплаты утилизационного сбора в отношении произведенных или ввезенных в РФ самоходных машин и прицепов к ним изменен с 1 марта, вступает в силу соответствующее постановление правительства. В России в январе увеличилось число выданных автокредитов

Теперь уплата утилизационного сбора за них осуществляется однократно. Исключение — изготовление или достройка самоходных машин и прицепов, если изменили их вид или категорию.

Утилизационный сбор исчисляется плательщиком самостоятельно, за исключением случаев исчисления утилизационного сбора таможенными органами.

Как отмечали в ФТС, внести деньги в счет уплаты утильсбора теперь можно будет с использованием авансовых платежей по единому коду бюджетной классификации. Расчет утильсбора и документы, подтверждающие указанные в представленном расчете утильсбора сведения, подаются в таможенный орган в электронной форме. Также больше нет необходимости представлять копии платежных документов об уплате утильсбора.