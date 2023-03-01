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В России разрешили бесплатный проезд по платным трассам для электрокаров
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Бесплатный проезд по платным федеральным автодорогам в РФ разрешен для водителей электромобилей с 1 марта: эксперимент продлится до конца 2023 года, он распространяется на трассы... ПРАЙМ, 01.03.2023
авто, бизнес, новости, электромобили, платные трассы
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Бесплатный проезд по платным федеральным автодорогам в РФ разрешен для водителей электромобилей с 1 марта: эксперимент продлится до конца 2023 года, он распространяется на трассы М-11 Москва — Санкт Петербург, ЦКАД, М-12 Москва — Казань, М-4 "Дон", М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", сообщали в Минэкономразвития и "Автодоре".
Чтобы получить право бесплатного проезда на период проведения эксперимента, владельцу электромобиля необходимо обратиться в офис поддержки пользователей ООО "Автодор – Платные Дороги". А также предъявить документы, подтверждающие, что электромобиль оснащен исключительно электрическим двигателем и предоставить транспондер T-pass.
Статус "Электромобиль" позволит бесплатно проезжать через пункты взимания платы и рамки "Свободного потока". Оператор будет вести мониторинг соблюдения условий эксперимента в течение всего срока его проведения. При нарушении правил акции с лицевого счета пользователя будет списана полная стоимость проезда, а его транспондер будет отключен от акции без возможности повторного участия для указанного пользователя.