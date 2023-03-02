МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Бесплатный проезд для водителей электромобилей по платным федеральным трассам, разрешенный в РФ с 1 марта, будет востребован на короткие расстояния, для путешествий на длинные дистанции зарядная инфраструктура недостаточно подготовлена, такое мнение РИА Новости высказал автоэксперт Игорь Моржаретто. "Москвич" предложил унифицировать льготы для владельцев электромобилей

"Я думаю, что эта услуга будет востребована, но на коротком плече. Среди жителей Подмосковья, например, на отрезке М-11 до Солнечногорска, но в основном до Шереметьево. На трассе М-1 на обходе Одинцово", — рассказал он.

"Это неожиданный подарок богатым людям, которые вообще-то могли оплатить сами. На сегодняшний день электромобиль — это даже не второй, а, как правило, третий автомобиль в семье. Богатый житель Подмосковья с собственным домом получает еще дополнительную льготу", — добавил автоэксперт.

Моржаретто также уточнил, что на электрокаре можно проехать и по всему платному участку М-3 "Украина" и по М-4 "Дон", но инфраструктура в целом недостаточно для этого подготовлена. "Там не быстрые зарядки: вот вы проехали 300 км, остановились, 2 часа ждёте", — пояснил он.

Бесплатный проезд по платным федеральным автодорогам в РФ разрешен для водителей электромобилей с 1 марта: эксперимент продлится до конца 2023 года, он распространяется на трассы М-11 Москва — Санкт Петербург, ЦКАД, М-12 Москва — Казань, М-4 "Дон", М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина". Чтобы получить право бесплатного проезда на период проведения эксперимента, владельцу электромобиля необходимо обратиться в офис поддержки пользователей ООО "Автодор – Платные Дороги".