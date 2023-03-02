МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. В России предложили внести изменения в правила размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на российских дорогах, передает RT. Эксперт рассказал, как будет востребован бесплатный проезд для электрокаров

С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он направил обращение на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова.

Крупник пояснил, что в последние годы в России многое делается для повышения дорожно-транспортной безопасности. Он напомнил, что значительная часть дорожного контроля со временем передаётся в зону ответственности различных автоматизированных систем: камер контроля скорости, полос движения, пунктов весового и габаритного контроля. Такая практика, по словам депутата, "дает свои позитивные плоды".

Между тем на мой адрес приходит множество сообщений от автовладельцев, обеспокоенных излишней строгостью и нелогичностью размещения отдельных систем контроля движения", — отметил он.

Крупник добавил, что у многих автолюбителей создается впечатление, что в отдельных случаях камеры устанавливаются не для профилактики аварийности, а в качестве "ловушки" для неизбежного наказания в виде штрафа. Более того, нелогичность размещения таких систем иногда может являться потенциальным источником чрезвычайной ситуации, отметил он.

"Прошу Вас рассмотреть возможность внесения некоторых корректив в правила и регламенты размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на отечественных дорогах", — говорится в письме.

В частности, по мнению депутата, нужно отказаться от размещения камер контроля скорости на специализированных полосах для обгона и опережения вне населенных пунктов и отрезков дорог повышенной аварийности, обязать операторов обозначать свое присутствие на дороге путем включения сине-красного проблескового маячка, а также отказаться от практики "засад".