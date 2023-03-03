МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. В пятницу компания Mercedes-Benz заложила первый камень в основание завода по экологически чистой переработке аккумуляторов в Куппенхайме на юге Германии. Mercedes — Benz предупредил о снижении прибыли в 2023 году

Мощность экспериментального завода составит 2500 тонн в год и будет способствовать производству более 50 000 аккумуляторных модулей для новых электромобилей Mercedes-Benz.

Переработанные батареи будут поступать с тестовых автомобилей и пусковых аккумуляторов. Исходя из успеха пилотного проекта, объемы производства могут быть увеличены в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ввод в эксплуатацию первой очереди завода для механического демонтажа планируется начать в декабре этого года. В зависимости от итогов проведения переговоров с властями, строительство экспериментального завода будет завершено несколькими месяцами позже.

Завод в Куппенхайме уже работает в режиме углеродной нейтральности, используя солнечную и экологически чистую электроэнергию. Его строительство финансируется в рамках научно-исследовательского проекта Федерального министерства экономики и защиты климата.