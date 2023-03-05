МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Примерно 42% россиян готовы рассмотреть покупку электромобиля, а еще у 2% он уже есть, при этом основным их преимуществом граждане считают возможность значительно экономить на топливе, говорится в исследовании компаний "СберАвто" и Rambler&Co, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В России разрешили бесплатный проезд по платным трассам для электрокаров

"Около 42% россиян готовы рассмотреть покупку электромобиля. Около трети (29%) сообщили о готовности приобрести электрокар при наличии в России развитой инфраструктуры и сферы обслуживания таких машин. Каждый десятый всерьез задумывается о покупке электромобиля, но сомневается по личным причинам. О стремлении приобрести его в текущем году заявили 3% респондентов", — говорится в исследовании, которое проходило в феврале среди 180 тысяч совершеннолетних россиян из всех регионов страны.

Отмечается, что категорически не согласны на покупку электрокаров 56% россиян, а 2% граждан уже владеют электрокарами.

Более трети россиян (32%) уверены, что электрокары позволяют значительно экономить на топливе, еще 19% выделяют их комфорт и динамику, примерно 12% считают одним из главных плюсов государственные льготы. Около 8% граждан полагают, что электромобили предпочтительнее авто с ДВС за счет современных технологий и систем безопасности, а 7% в качестве позитивного аспекта указали бесшумное движение. Экологичность как одно из преимуществ электрокаров отметили 11% участников исследования. "АвтоВАЗ" возобновил серийное производство Lada Vesta NG

Большинство опрошенных (83%) признались, что не имели опыта управления электромобилем. Вероятно, низкая степень "знакомства" с электрическими авто сказывается и на количестве страхов, останавливающих от приобретения такого средства передвижения, отмечают аналитики. Почти треть респондентов (27%) признались, что главным опасением стали особенности российского климата. Второй причиной не торопиться с покупкой электрокара участники исследования назвали недостаточное развитие инфраструктуры: 21% считают, что в России мало зарядных станций.

Еще 17% останавливает высокая стоимость. Среди причин также оказались: неготовность расстаться с прежним авто с ДВС (14%), долгий процесс зарядки (6%), неизвестный срок эксплуатации (5%), дорогое сервисное обслуживание (2%), нехватка квалифицированных специалистов по ремонту (2%) и неэкологичное производство электрокаров (2%).