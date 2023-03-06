МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Tesla Inc, суда по ее сайту, снизила в США цены на самые дорогие свои модели. Несколькими днями ранее гендиректор Илон Маск заявил, что недавнее снижение цен на другие модели стимулировало спрос. Стало известно, сколько россиян готовы "пересесть" на электромобили

Это уже пятое изменение цен на машины Tesla с начала года. В этот раз скидка варьируется от 4% на спортивную версию Model S до 9% на наиболее дорогую версию Model X.

В последние месяцы Маск многократно говорил о том, что компания сосредоточится на снижении цен для стимулирования спроса и что он наблюдал успешный скачок заказов за счет январских мировых скидок.

Tesla не ответила на просьбу прокомментировать последнее снижение цен.

Компания в январе уменьшила цены на электромобили на всех рынках, предложив скидки в размере до 20%. Многие аналитики сочли, что так лидер рынка электромобилей развязывает ценовую войну. С тех пор Tesla корректирует цены так быстро и та часто, как ранее не решались устоявшиеся игроки авторынка. Акционеры Tesla подали коллективный иск против компании и Маска

На Model S и Model X, которые доступны в базовой комплектации с полным приводом и в версии Plaid, в 2022 году пришлось около 4% мировых поставок компании. Остальные поставки пришлись на две более дешевые модели, седан Model 3 и кроссовер Model Y.

Согласно сайту Tesla, были снижены цены на обе версии Model S на 5000 долларов. Базовая комплектация Model S теперь стоит дешевле на 5% — 89 990 долларов, а цена версии Plaid была снижена на 4% до 109 990 долларов.

Стоимость спортивной и базовой версии Model X, согласно сайту, была снижена на 10 000 долларов. Цена базовой комплектации AWD снизилась на 9% до 99 990 долларов, а версии Plaid — на 8% до 109 990 долларов.