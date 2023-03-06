МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Tesla Inc, суда по ее сайту, снизила в США цены на самые дорогие свои модели. Несколькими днями ранее гендиректор Илон Маск заявил, что недавнее снижение цен на другие модели стимулировало спрос.

Дорожный знак "Парковка для электромобилей" и "Платная парковка" на одной из улиц в Москве.

Стало известно, сколько россиян готовы "пересесть" на электромобили

Это уже пятое изменение цен на машины Tesla с начала года. В этот раз скидка варьируется от 4% на спортивную версию Model S до 9% на наиболее дорогую версию Model X.

В последние месяцы Маск многократно говорил о том, что компания сосредоточится на снижении цен для стимулирования спроса и что он наблюдал успешный скачок заказов за счет январских мировых скидок.

Tesla не ответила на просьбу прокомментировать последнее снижение цен.

Компания в январе уменьшила цены на электромобили на всех рынках, предложив скидки в размере до 20%. Многие аналитики сочли, что так лидер рынка электромобилей развязывает ценовую войну. С тех пор Tesla корректирует цены так быстро и та часто, как ранее не решались устоявшиеся игроки авторынка.

" Илон Маск

Акционеры Tesla подали коллективный иск против компании и Маска

На Model S и Model X, которые доступны в базовой комплектации с полным приводом и в версии Plaid, в 2022 году пришлось около 4% мировых поставок компании. Остальные поставки пришлись на две более дешевые модели, седан Model 3 и кроссовер Model Y.

Согласно сайту Tesla, были снижены цены на обе версии Model S на 5000 долларов. Базовая комплектация Model S теперь стоит дешевле на 5% — 89 990 долларов, а цена версии Plaid была снижена на 4% до 109 990 долларов.

Стоимость спортивной и базовой версии Model X, согласно сайту, была снижена на 10 000 долларов. Цена базовой комплектации AWD снизилась на 9% до 99 990 долларов, а версии Plaid — на 8% до 109 990 долларов.