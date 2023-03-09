МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Основными ограничениями для массового использования электротранспорта в России являются технологические и инфраструктурные, поделился мнением с РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Стало известно, сколько россиян готовы "пересесть" на электромобили

"К числу ключевых ограничений для массового использования электротранспорта в России можно отнести технологические (высокая стоимость разработки, отсутствие в России массового производства, ограничение доступа к зарубежным технологиям, низкий запас хода современных электромобилей) и инфраструктурные (дефицит зарядной инфраструктуры)", — заявил эксперт.

Технологические ограничения, по его мнению, при наличии спроса могут преодолеваться за счет импорта технологий или самих автомобилей, например, из Китая. Однако инфраструктурные требования будут ограничивать потенциальные рынки крупными мегаполисами. Низкий запас хода электромобилей в условиях больших расстояний требует большого количества зарядных станций — максимальное расстояние между двумя ближайшими станциями зарядки на дорогах общего назначения не должно превышать 100 километров.

Наметкин рассказал, что в настоящий момент объем производства электротранспорта в России составляет порядка 2,5 тысячи единиц, то есть около 0,5% от совокупного производства автотранспорта. Однако за счет государственного стимулирования многие российские автокомпании активно разрабатывают новые продукты и налаживают производство зарубежных марок.

"Таким образом, перспективы роста рынка электротранспорта будет зависеть не только от государственной поддержки производства и спроса, но и от государственных мер по развитию инфраструктуры, которая, в соответствии с утвержденной правительством Концепцией развития электротранспорта, должна к 2030 году насчитывать 72 тысячи зарядных станций", — рассказал Наметкин.

Основными драйверами развития электротранспорта в мире, подчеркнул он, являются ужесточение экологической политики и большая экономичность их эксплуатации в сравнении с автомобилями на углеводородном топливе. По словам эксперта, на горизонте пяти лет активного использования низкая стоимость эксплуатации электромобилей перекрывает их дороговизну, что делает электротранспорт привлекательным, например, для такси и каршеринга.