МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Яркое весеннее солнце может снизить уровень безопасности на российских дорогах, отметил в эфире радио Sputnik автоэксперт Антон Трошанов. Водителям объяснили, как правильно подготовить автомобиль к весне

По его словам, солнечные лучи нередко ослепляют водителей и тем самым повышают риск ДТП.

"Риск ослепления водителя ярким весенним солнцем непосредственно влияет на безопасность дорожного движения. Мы все понимаем, что водитель должен контролировать пространство перед собой, и солнце тут может помешать. В солнечный день надо просчитывать возможность, что вас может ослепить", – сказал он.

Эксперт дал рекомендации водителям на случай внезапного ослепления солнечными лучами.

"В случае ослепления солнцем нельзя маневрировать, потому что вы не понимаете, что происходит справа и слева. Нельзя резко тормозить, потому что в вас может врезаться машина, которая находится позади вас. Следует постепенно снизить скорость вплоть до полной остановки. В этом вам может помочь край проезжей части", — отметил он.

Если солнце ослепило водителя, когда он смотрел прямо, то нужно перевести взгляд и посмотреть на край дорожного полотна через правую или левую часть лобового стекла. "Тогда, скорее всего, солнце перестанет вас слепить, и вы сможете контролировать движение и постепенную остановку. Такой же совет актуален, если вас ослепил встречный транспорт", – заключил Трошанов.