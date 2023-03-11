МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Чтобы подготовить автомобиль к весне, нужно его тщательно помыть, чтобы удалить накопившиеся на его поверхности за зиму химические вещества во избежание коррозии, рассказал в беседе с RT автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Россиянам разъяснили последние изменения в ПДД

"Когда наступает теплая, сухая погода, желательно хорошо помыть кузов после всей химии, соли и реагентов, а также днище, чтобы не было дополнительных очагов коррозии", — отметил он.

Эксперт посоветовал внимательно осмотреть состояние кузова после мойки: если появились какие-то сколы, что часто бывает, надо их "залечить".

Также, по его словам, нужно провести уборку салона.

"Выбить, помыть коврики, покрытие пола салона также необходимо высушить, чтобы не было скопления влаги, не было запахов после застоя", — сказал эксперт.

Кроме того, необходимо заменить щетки стеклоочистителя. Если подошел период смены масла, по его мнению, в апреле—мае — самый подходящий момент, чтобы это сделать.

Специалист посоветовал поменять шины, уточнив, что не стоит торопиться с заменой.

"Лучше немного переездить на зимних шинах, потому что погода изменчива. Если давно не меняли, поменять тормозную жидкость и промыть систему. На станции технического обслуживания можно проверить углы установки колес, так как зимой мы больше ездим по кочкам, попадаем в ямы, подвеска работает в напряженных условиях", — объяснил он.

Совсем дотошные автолюбители занимаются промывкой топливного бака или хотя бы сливом всего топлива, добавил Кадаков.

"Потому что зимой и при перепадах температуры влага активно конденсируется в топливном баке и зачастую остается в нем", — отметил специалист.

Как посоветовал Кадаков, в качестве варианта можно хотя бы поменять топливный фильтр.