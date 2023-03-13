МАДРИД, 13 мар — ПРАЙМ. Транснациональный автомобильный концерн Stellantis (бывшие Fiat и PSA) и правительство Испании планируют доставить в королевство платформы STLA, на которых можно будет выпускать электромобили, сообщает газета Cinco Dias с ссылкой на источники, близкие к процессу. Stellantis отзовет 340 тысяч грузовиков из-за риска возгорания

По информации издания, автоконцерн планирует использовать эти платформы для производства всех новых электромобилей, которые будут выпускаться им с 2025 года. Таким образом, доставка этих технологий в Испанию обеспечит производственную активность трех заводов группы в королевстве (в Виго, Сарагосе и Мадриде) в течение следующего десятилетия.

Как отмечает газета, запуск платформ для производства электромобилей Stellantis в Испании откроет возможности для реализации в стране других типов проектов, таких как завод по производству аккумуляторов для обеспечения внутреннего производства, которые в настоящее время поступают с азиатского рынка.

"В 2035 году все автомобили в Европе должны быть электрическими, потому что так решил Европейский Союз (…) поэтому, конечно, нам придется производить батареи, в этом нет никаких сомнений. Заводы по производству батарей будут в Европе и, возможно, также в Испании", — приводит газета слова директора по операциям Stellantis в Европе Уве Хохгешурца.

Stellantis — транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации — Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.