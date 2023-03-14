МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Продажи китайских премиальных внедорожников Tank 300 начались в РФ: модель доступна для покупки как онлайн, так и в официальных дилерских центрах, говорится в сообщении компании. Aurus планирует выпустить 200 люксовых внедорожников

"В России начались продажи Tank 300 – первой модели в линейке премиальных внедорожников от концерна Great Wall Motor", — отмечается в сообщении.

Стоимость новинки составляет 3 699 000 рублей в комплектации Adventure и 4 049 000 рублей в комплектации Premium. "Автомобиль можно приобрести онлайн в приложении Tank или в салоне официального дилерского центра Tank", — уточнили в компании.

Также отмечается, что с 12 апреля начинается прием заказов на вторую модель – большой рамный внедорожник Tank 500. Его стоимость составит от 5 099 000 рублей.

Кроме того, бренд Tank работает над развитием собственной дилерской сети. В первом полугодии 2023 года центры откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Кемерово, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске, Красноярске, Тольятти, Туле, Уфе и Тюмени. До конца 2023 года последуют открытия в других крупных городах России, уточнили в компании.