МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Проезд по покрытому лужами дорожному полотну может быть опасен для машины, рассказал в эфире радио Sputnik автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к весеннему периоду

По его словам, любая лужа опасна тем, что ее глубина неизвестна, и неизвестно, что находится на ее дне. "Там может быть большая выбоина или яма, а мы видим только поверхность. Когда мы заезжаем в лужу, особенно на большой скорости, – это лотерея. Если это будет выбоина с острыми краями, можно лишиться шин. Помимо этого, можно сильно навредить электронике и электрике автомобиля. У многих машин, например, блок предохранителя располагается под капотом, причем в не самых удачных местах, вода может попасть туда снизу, и это очень вредно для автомобиля. Гидроудар от лужи – это мгновенная смерть мотора. Если вода через воздушный фильтр попадет в двигатель, тот отправится на помойку", – предупредил Ракитин.

Чтобы оценить глубину лужи, можно понаблюдать за машинами, проезжающими впереди через это препятствие, добавил эксперт.

Он также дал совет, как определить, где находится "ватерлиния" автомобиля.

"У каждого типа автомобиля своя так называемая глубина преодоления брода. Ватерлиния проходит по ступицам колес. Как правило, люди, форсируя водные преграды, отмечают для себя середину колесного диска, там обычно декоративные накладки с логотипом производителя. Еще можно в качестве ватерлинии для себя отметить место соединения порогов с дверьми. Если вода поднимается выше, это достаточно неприятная история, вода может попасть в салон, и последствия могут быть разными", – объяснил Ракитин.

Эксперт советует проезжать через большую лужу максимально медленно.

"Главное – не торопиться, особенно если вы в незнакомом месте и другой автомобиль перед вами не проезжал. Притормозите практически до скорости пешехода, так вы сбережете шины, подвеску, нервы, деньги и все остальное. Если вы один на дороге, можно взять условную палку с обочины и посмотреть, глубоко ли уходит лужа, заодно можно попытаться исследовать ее дно", – сказал он.