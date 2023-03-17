МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Наибольшим спросом в онлайн-гипермаркете "ВсеИнструменты.ру" среди автотоваров в текущем месяце пользовались запчасти — спрос на них по России вырос почти в три раза, следует из материалов компании, которые есть в распоряжении у РИА Новости.

"Наибольшим спросом среди товаров у автовладельцев в марте 2023 года пользовались запчасти. Спрос на них по России вырос на 190%. В регионах продажи увеличились среди жителей Самары (+240%), Омска (+233%), Казани (+213%), Краснодара (+186), Воронежа (+185%), Челябинска (+183%), Москвы (+166%), Новосибирска (+147%), а также Санкт-Петербурга (+119%)", — говорится в материалах.

Отмечается, что автохимию россияне стали покупать чаще на 118%, а спрос на автоэлектронику вырос на 95%.

"Самыми востребованными автотоварами весны стали свечи, масляные и топливные фильтры, очистители, антифриз, промывка систем впрыска бензиновых двигателей, зарядные пусковые устройства, аккумуляторы, компрессоры, опоры для домкрата, щётки и резинки к ним, стеклодомкраты, зубчатые ремни, а также лампы накаливания и ароматизаторы", — добавляет компания.

При этом продажи сервисно-гаражного оборудования выросли на 54%, а инструмента для гаража — на 90%. Кроме того, россияне на 39% чаще начали покупать аксессуары для салона автомобиля.