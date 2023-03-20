НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать более 15,5 миллиарда рублей, следует из материалов суда. Хавал с нами: как выбрать новый и подержанный китайский автомобиль

Сообщается, что автомобильный завод ГАЗ обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к ответчикам — "Фольксваген Груп Рус" (ФГР) и Volkswagen aktiengesellschaft (Volkswagen AG, Германия, Вольфсбург) — с требованиями признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде и взыскать солидарно с ответчиков убытков в размере 15 574 846 000 рублей.

"Арбитражный суд Нижегоросдкой области определил: заявление общества с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ" о принятии обеспечительных мер удовлетворить", — говорится в определении суда. Суд постановил наложить арест на имущество, контролируемое компанией Volkswagen aktiengesellschaft (доли нескольких компаний в уставном капитале), а также на несколько объектов недвижимого имущества ООО "Фольксваген Груп Рус".

"Запретить инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу города Калуги и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве осуществлять любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала ООО "Фольксваген Груп Рус", ООО "Фольксваген КС", ООО "Скания лизинг", ООО "Скания страхование", ООО "Скания финанс", — отмечается в материалах дела.

В ходатайстве автозавод ГАЗ утверждает, что Volkswagen Group планирует в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка, продав оставшиеся активы третьим лицам. "В случае продажи доли в уставном капитале ФГР, у Volkswagen AG не останется никаких других активов в России, что, по мнению истца, является достаточным основанием для принятия обеспечительных мер", — подчеркивается в документе.