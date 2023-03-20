МОСВА, 20 мар — ПРАЙМ. Автомобилистам, чьи права истекли в 2022 и 2023 годах, автоматически продлили действие водительских удостоверений еще на три года. Хавал с нами: как выбрать новый и подержанный китайский автомобиль

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства.

Он уточнил, что мера касается всех российских удостоверений, срок которых закончился в прошлом году или истекает в текущем.