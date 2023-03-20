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2023
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В России продлили срок действия прав, истекших в 2022 и 2023 годах
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Автомобилистам, чьи права истекли в 2022 и 2023 годах, автоматически продлили действие водительских удостоверений еще на три года. Об этом сообщил глава Министерства внутренних... ПРАЙМ, 20.03.2023
авто, бизнес, новости, россия, мвд, водительские права
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МОСВА, 20 мар — ПРАЙМ. Автомобилистам, чьи права истекли в 2022 и 2023 годах, автоматически продлили действие водительских удостоверений еще на три года.
Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства.
Он уточнил, что мера касается всех российских удостоверений, срок которых закончился в прошлом году или истекает в текущем.