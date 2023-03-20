МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Российский суд сегодня заморозил все активы Volkswagen в России, что стало последним препятствием на пути усилий немецкого автопроизводителя по сворачиванию своей деятельности в стране. Компания уже год пытается полностью прекратить работу в РФ. Volkswagen отчиталась о прибыли за 2022 год

Volkswagen, наряду с другими иностранными автопроизводителями, приостановила свою деятельность в России в прошлом году после того, как западные страны ввели беспрецедентные санкции против Москвы в связи с конфликтом на Украине.

Volkswagen пытается продать свои российские активы, включая флагманский завод в Калуге, производственная мощность которого составляет 225 000 автомобилей в год и который простаивает с марта 2022 года.

Российская "Группа ГАЗ", которая по контракту выпускала автомобили Volkswagen на своем заводе в Нижнем Новгороде, пыталась остановить продажу в рамках судебного процесса против немецкого автоконцерна. По словам представителей группы, Volkswagen нарушила контракт, когда в августе расторгла соглашение о производстве.

В судебных документах "Группа ГАЗ" заявила, что попытки Volkswagen уйти с российского рынка ставят под угрозу ее собственные интересы, и потребовала 15,6 млрд рублей (201,3 млн долларов) в качестве компенсации за расторгнутый контракт.

В понедельник российский суд согласился заморозить все активы Volkswagen в России на время рассмотрения спора. Такое решение еще больше усложнило для VW задачу по сворачиванию деятельности в России.