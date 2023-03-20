МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Средняя стоимость автомобильных запчастей в РФ за год – с 19 марта 2021 года по 19 марта 2022 года — выросла почти на 20%, относительно декабря прошлого года цены снизились на 6,4%, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). Минпромторг включил новые бренды автомобилей в список параллельного импорта

"С 19 марта действуют новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО. По оценке Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость запчастей в очередной актуализированной версии по сравнению с ценами марта прошлого года увеличилась на 19,5%", — приводятся слова президента РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева.

Он отметил, что в результате начавшейся стабилизации ситуации с запчастями, цены в новых справочниках по сравнению с ценами справочника по запчастям от 19 декабря снизились на 6,4%. Одна из причин этого в том, что с осени прошлого года начали появляться новые каналы поставки запчастей, что привело к стабилизации цен на запчасти, и во многих случаях к небольшому их снижению, пояснил Уфимцев.

"При этом несмотря на общий тренд на снижение средней стоимости запчастей, по ряду популярных марок автомобилей отмечен рост. Так, запчасти для автомобилей ВАЗ (LADA) в справочниках на 19 марта по сравнению со справочниками на 19 декабря выросли в цене в среднем на 3,9%, для автомобилей Chevrolet — на 5,1%. Также выросла стоимость запчастей для автомобилей Volvo — на 4% и Lifan — на 0,6%", — уточняется в сообщении РСА.

Самый существенный рост за год — в новых справочниках по сравнению со справочниками от 19 марта 2022 года — отмечен по ряду запчастей на иномарки. Так, средняя стоимость двери багажника автомобиля Nissan выросла за этот период на 80%, передняя проводка шасси Mitsubishi — на 67%, фара для Hyundai — на 47%, фары и двери для автомобилей Kia выросли на 36-40%, в то же время указывают в РСА.

"Цены на запчасти продолжают понемногу стабилизироваться — главным образом, благодаря появлению новых каналов поставок запчастей. Это сдерживает давление на тариф по ОСАГО, которое оказывают резко возросшие цены на ремонт автомобилей. Недавно депутаты Госдумы предложили включить в стратегию развития автомобильной промышленности задачи создания индустриального сектора промышленного восстановления отработанных компонентов. Если это будет сделано, то это позволит существенно улучшить ситуацию со стоимостью ремонта автомобилей без ущерба для безопасности и других важных потребительских качеств автомобилей", — приводятся слова Уфимцева.