МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Москвичам во вторник следует пересесть на общественный транспорт в связи с ожидаемыми, написал столичный департамент транспорта в телеграм. На границе с Россией выросла пробка из желающих выехать из Грузии

Отмечается, что движение в центре Москвы с двух часов дня до семи часов вечера будет сильно затруднено, ожидаются пробки в девять баллов.

"Просим для поездок использовать городской транспорт", — сказано в сообщении.

Дептранс добавил, что в данный момент в столице шесть баллов. Движение особенно затруднено на Москворецкой набережной, улице Маши Порываевой, улице Тверская и Кутузовском проспекте.