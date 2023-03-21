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Пробки в Москве достигнут девяти баллов вечером
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Москвичам во вторник следует пересесть на общественный транспорт в связи с ожидаемыми, написал столичный департамент транспорта в телеграм. Отмечается, что движение в центре... ПРАЙМ, 21.03.2023
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Москвичам во вторник следует пересесть на общественный транспорт в связи с ожидаемыми, написал столичный департамент транспорта в телеграм.
Отмечается, что движение в центре Москвы с двух часов дня до семи часов вечера будет сильно затруднено, ожидаются пробки в девять баллов.
"Просим для поездок использовать городской транспорт", — сказано в сообщении.
Дептранс добавил, что в данный момент в столице шесть баллов. Движение особенно затруднено на Москворецкой набережной, улице Маши Порываевой, улице Тверская и Кутузовском проспекте.