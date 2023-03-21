МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Mercedes-Benz должна выплатить компенсацию за несогласованную установку устройств, сокращающих рециркуляцию выхлопов на дизельных автомобилях, если покупатель понес ущерб. Такое решение сегодня принял Суд Европейского союза (ECJ). СМИ: экспорт дизеля из Китая может упасть до восьмимесячного минимума

Первоначально иск был подан в один из немецких судов в Равенсбурге покупателем подержанного автомобиля Mercedes. Система рециркуляции выхлопов данного автомобиля работала в пределах определенного температурного диапазона, однако сокращала рециркуляцию при более низких температурах, что приводило к повышенным выбросам оксида азота.

Немецкий суд спросил у ECJ, имеет ли, согласно законам ЕС, приобретатель автомобиля, оснащенного подобным устройством, право на компенсацию от автопроизводителя и каким образом должна рассчитываться подобная компенсация.

Во вторник ECJ заявил, что автовладельцы имеют такое право и за его соблюдение отвечают страны — участницы ЕС.

Ранее федеральный немецкий суд отклонил требование истца о компенсации ущерба, заявив, что автопроизводителя можно принудить к выплатам только в том случае, если подобный ущерб был нанесен намеренно.

Однако в июне прошлого года один из советников ECJ заявил, что в данном случае компенсации подлежит ущерб, нанесенный как намеренно, так и вследствие небрежности.

Немецкий федеральный суд назначил на 8 мая последующие слушания, чтобы обсудить последствия вердикта Европейского суда для немецкого обязательственного права.

В свою очередь, Mercedes-Benz во вторник заявила, что еще неизвестно, каким образом решение ECJ о компенсации за несогласованные выключающие устройства будут интерпретировать суды стран ЕС.

Компания также добавила, что транспортные средства, которые были отозваны или подлежат отзыву в настоящий момент, можно использовать без ограничений после соответствующих обновлений ПО.