МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия, планировавшая с 2035 года запретить продавать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, под давлением Германии готова внести поправки в законопроект — разрешит это делать, если машина использует экологичное топливо, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ, содержащий предложения ЕК. Продажи новых легковых автомобилей в России снизились в феврале

"Европейская комиссия предложила разрешить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года, если они будут работать только на экологически нейтральном электронном топливе", — говорится в материале. Там же уточняется, что ЕК сделала такое предложение, "уступая давлению Германии".

В понедельник министерство транспорта Германии сообщило, что переговоры с ЕК по проекту продвигаются, однако сказать, когда соглашение будет достигнуто, оно не может, добавляет агентство.

В феврале министр транспорта Германии Фолькер Виссинг заявил, что его страна не поддержит предложенный ЕС запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. По его словам, он хотел бы получить гарантии, что для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, которые работают на синтетическом топливе, будет сделано исключение.

Также в феврале Европарламент принял законопроект, согласно которому новые пассажирские автомобили в Евросоюзе не должны будут производить выбросов CO2 с 2035 года. Этот законопроект теперь должен принять и Совет ЕС. Ранее отмечалось, что это по сути означает вывод с рынка ЕС новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом — с нулевыми чистым уровнем выбросов — к середине века. Это потребует, в частности, перестройки систем получения и потребления энергии, а также значительных инвестиций.