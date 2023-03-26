МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Мотосезон в российских регионах, как правило, открывается в апреле, однако в нынешнем году мотоциклисты начали появляться на дорогах уже в середине марта, из-за этого повысился риск ДТП, рассказал в эфире радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Москвичам рассказали, когда нужно менять зимнюю резину

По его словам, для езды на мотоцикле асфальт еще недостаточно прогрелся, из-за чего у мотоцикла возникают проблемы с торможением.

"Некоторые мотоциклисты уже выехали на дорогу, хотя еще очень рано. Еще нет устойчивых плюсовых температур, при которых и шины, и асфальт достаточно прогреты, чтобы мотоцикл был управляемым, а тормозной путь – нормальным. Пока асфальт не прогрет, мотоцикл становится неустойчивым при торможении. Кроме того, автомобилисты еще не привыкли к новым участникам движения, они не крутят головой на 360 градусов, как это принято во время мотоциклетного сезона, чтобы никого случайно не подрезать", – сказал Хайцеэр. Мотоциклистам следует подождать теплой погоды, а автомобилистам внимательнее следить за ситуацией на дороге, подчеркнул эксперт.

"Я бы рекомендовал мотоциклистам пока не выезжать на дороги, еще слишком рано. Но людей сложно сдержать, поэтому автомобилистам рекомендую быть более чем внимательными. Следует смотреть в зеркала заднего и бокового вида, не совершать резких маневров и перестроений. Надо не только о своей безопасности думать. Помните, что мотоциклист на дороге максимально уязвим, столкновение с автомобилем почти всегда фатально для него", – предупредил Хайцеэр.