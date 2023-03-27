МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что предложил связать идею создания индустрии восстановления автозапчастей с госпрограммой по утилизации автомобилей. В России автозапчасти за год подорожали на 20 процентов

"Предложение о реанимации госпрограммы по утилизированию авто, и история с восстановлением деталей — это, по сути, разные аспекты одной и той же темы. Машину нужно утилизировать, но как?.. Хорошо, машину разобрали, а детали куда девать — да так, чтобы их не выкидывать, а при нынешнем дефиците использовать? Мы подходим к моменту, когда запрос на регулирование процессов назрел, он в поле внимания и исполнительной, и законодательной власти", — сообщил Толмачёв.

По его словам, в документе будет необходимо сообщить, куда передавать запчасти, как и по каким нормативам их восстанавливать — на заводы, на станции техобслуживания.

"Сдал машину на утилизацию и хочешь купить новый автомобиль? Прекрасно! Получи скидку… Нужно учесть все подробности — в первую очередь, чтобы людям было удобно и выгодно, а во-вторых, чтобы всё было прозрачно, это вопрос безопасности, а значит, человеческих жизней. Когда такой документ поступит на обсуждение в Госдуму, разберём эту "машину" по винтику, чтобы ничего не было упущено. А пока, как мы видим, набирает обороты общественное обсуждение", — сообщил парламентарий.