МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Количество операторов техобслуживания (ТО) автомобилей с конца сентября выросло в РФ примерно на 6% — до 3561, это произошло на фоне роста стоимости такой услуги, поделились данными с РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В Госдуме предложили связать восстановление запчастей и утилизацию авто

"Сегодня количество операторов ТО, имеющих аккредитацию, 3561, количество пунктов ТО — 4106. Некоторые операторы имеют по несколько пунктов ТО", — сказал заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

В конце сентября РСА сообщал РИА Новости, что количество операторов ТО, имеющих аккредитацию, составляло 3370, а количество пунктов ТО — 3809.

"Рост происходит за счет желающих заниматься техническим осмотром: с 2023 года стоимость ТО выросла в среднем до 930 рублей, это подталкивает предпринимателей заниматься этим бизнесом", — прокомментировал Ефремов.

"Цены в каждом субъекте разные, но в среднем в прошлом году сумма составляла по России 500 рублей, в Москве – 720 рублей. Это стоимость ТО легкового авто. В некоторых регионах цена была не более 300 рублей", — добавил он.

Эксперт пояснил, что разница в стоимости объясняется тем, что ФАС дает свои рекомендации регионам, которые устанавливают тарифы на ТО. По новым рекомендациям ФАС нижняя граница стоимости ТО для легковых автомобилей должна была стать 913 рублей в 2023 году, сказал Ефремов.