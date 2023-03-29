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2023
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"АвтоВАЗ" анонсировал запуск производства Lada на заводе в Петербурге
Авто
Новости
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АВТОВАЗ НАМЕРЕН ЗАПУСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ LADA НА БЫВШЕМ ЗАВОДЕ NISSAN В ПЕТЕРБУРГЕ ВО II КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА — КОМПАНИЯ ПРАЙМ, 29.03.2023
авто, бизнес, экономика, промышленность, новости, автоваз, lada, автомобили
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