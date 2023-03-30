МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Toyota Motor Corp сообщила сегодня, что в феврале ее мировые продажи достигли рекордных значений, а также добавила, что мировое производство увеличилось второй месяц подряд. Произошел отскок после серьезной нехватки комплектующих, связанной с пандемией. Стало известно, кто тратит больше на страховку автомобиля

Крупнейший автопроизводитель Японии при этом заявил, что проблема с комплектующими до конца не решена. В пандемию компания лучше большинства автопроизводителей справлялась с цепочками поставок, но все равно в прошлом году ей пришлось несколько раз сокращать цели по ежемесячному объему производства.

В феврале мировые продажи Toyota выросли на 10,3% до 773 271 автомобиля на фоне скачка продаж на внутреннем рынке — на 53,2%. В прошлом году февраль был особенно неудачным для компании: продажи сильно снизились ввиду нехватки полупроводников.

Мировое производство машин под брендом Toyota выросло на 2% до 755 839 единиц, что чуть выше целевого уровня 750 000 единиц. В январе рост составил 8,8%.

Производство в Японии продолжает активно восстанавливаться, в феврале рост составил 11,2% после январского повышения на 30,1%.