Минпромторг возобновит льготное автокредитование для медиков, учителей и участников СВО
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ возобновляет программу льготных автокредитов, но только для самых нуждающихся в поддержке групп граждан: медиков, работников сферы образования, участников СВО, а также их семей, говорится в сообщении министерства.
"Программа льготного автокредитования возобновляется. Выделенные под реализацию программы на текущий год бюджетные средства были перераспределены таким образом, чтобы обеспечить продление этой востребованной меры поддержки", — сообщили в Минпромторге.
"В 2023 году она продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в Специальной военной операции, а также членов их семей", — добавили в министерстве.
О том, что льготные автокредиты на бензиновые машины перестали выдаваться, стало известно в феврале. В частности, об исчерпании средств тогда сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Тогда же он предложил перераспределить средства, заложенные на автокредитование электрокаров в 2023 году, которых оставалось порядка 1,5 миллиарда рублей, на бензиновые.
Согласно актуальным условиям программы, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей ДФО — 25%). Под условия программы подпадают автомобили стоимостью до 2 миллионов рублей отечественного производства.
Скидка на электромобили российского производства для всех категорий заемщиков составляет 25% (но не более 625 тысяч рублей).
Льготный кредит на приобретение автомобиля можно оформить в банках ВТБ, "Драйв Клик Банк", Совкомбанк, Росбанк, Газпромбанк, "Открытие", Генбанк, Российский национальный коммерческий банк, "Кредит Европа Банк", Быстробанк, "ОТП Банк", "РН Банк".
https://auto.1prime.ru/auto/20230330/840239106.html