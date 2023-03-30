МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ возобновляет программу льготных автокредитов, но только для самых нуждающихся в поддержке групп граждан: медиков, работников сферы образования, участников СВО, а также их семей, говорится в сообщении министерства. Автоэксперт рассказал, чем опасен непрогретый асфальт весной

"Программа льготного автокредитования возобновляется. Выделенные под реализацию программы на текущий год бюджетные средства были перераспределены таким образом, чтобы обеспечить продление этой востребованной меры поддержки", — сообщили в Минпромторге.

"В 2023 году она продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в Специальной военной операции, а также членов их семей", — добавили в министерстве.

О том, что льготные автокредиты на бензиновые машины перестали выдаваться, стало известно в феврале. В частности, об исчерпании средств тогда сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Тогда же он предложил перераспределить средства, заложенные на автокредитование электрокаров в 2023 году, которых оставалось порядка 1,5 миллиарда рублей, на бензиновые. Стало известно, кто тратит больше на страховку автомобиля

Согласно актуальным условиям программы, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей ДФО — 25%). Под условия программы подпадают автомобили стоимостью до 2 миллионов рублей отечественного производства.

Скидка на электромобили российского производства для всех категорий заемщиков составляет 25% (но не более 625 тысяч рублей).

Льготный кредит на приобретение автомобиля можно оформить в банках ВТБ, "Драйв Клик Банк", Совкомбанк, Росбанк, Газпромбанк, "Открытие", Генбанк, Российский национальный коммерческий банк, "Кредит Европа Банк", Быстробанк, "ОТП Банк", "РН Банк".