ЖОДИНО, 30 мар — ПРАЙМ. Белорусский автомобильный завод ("БелАЗ") в январе-феврале поставил в Россию продукцию на 152,9 миллиона долларов, в том числе 144 единицы техники, сообщили в пресс-службе завода. Выпуск легковых автомобилей в России в феврале вырос на 53 процента

"В 2022 году "БелАЗ" поставил в РФ продукцию на общую сумму более 800 миллионов долларов, в том числе 843 карьерных самосвала г/п 30-360 тонн. За январь-февраль текущего года в Россию отгружено продукции на сумму 152,9 миллиона долларов, в том числе 144 единицы техники", — говорится в релизе.

Россия – ключевой потребитель карьерной техники "БелАЗа". По итогам 2022 года на российском рынке карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности доля "БелАЗа" составила 82,3% — это наибольшее значение за последние 7 лет, указывается там же.

Как отметили в пресс-службе предприятия, "БелАЗ" сотрудничает более чем с 600 потребителями из России — это угольные предприятия Кузбасса, Якутии, Красноярского края, железорудные предприятия Северо-Западного региона, Курской магнитной аномалии, металлургические, а также золото- и алмазодобывающие предприятия Урала, Сибири, Дальнего Востока. В различных регионах эксплуатируется около 11 тысяч единиц техники предприятия.

Кроме того, завод в кооперации с российскими предприятиями реализует ряд крупных проектов импортозамещения, рассказали в пресс-службе. Так, заводские испытания проходит 90-тонный самосвал БЕЛАЗ-75588 с газотурбинным двигателем российской компании "Калужский двигатель", создан 220-тонный самосвал с двигателем Коломенского завода, который в ближайшее время пройдет предварительные заводские испытания.