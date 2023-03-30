МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в РФ могут выйти на уровень 2020-2021 годов в течение пяти лет при соблюдении ряда факторов: улучшения геополитической ситуации, развития внутреннего производства и наличия параллельного импорта, считают аналитики компании аудиторских и консалтинговых услуг "Технологии Доверия" ("ТеДо", бывшая PwC). Минпромторг частично возобновит программу льготных автокредитов

"Продажи новых легковых автомобилей в России могут достичь уровня 2020-2021 годов в течение пяти лет при условии улучшения геополитической ситуации, развития внутреннего производства и наличия параллельного импорта", — отмечается в исследовании.

Согласно базовому сценарию аналитиков, в 2023 году в РФ ожидается небольшое увеличение авторынка — на 7%, до 670 тысяч машин. В прошлом году продажи новых легковых автомобилей достигли чуть более 626 тысяч штук, сократившись на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда было продано 1,516 миллиона штук, напомнили в компании.

По оптимистичному сценарию авторынок может показать рост на 28%, до 800 тысяч штук, он предполагает появление новых игроков на рынке (увеличение локальной сборки), а также восстановление поставок импортных комплектующих.

"Предполагается, что доля отечественных брендов вырастет до 45% от общего рынка. В 2022 году общая доля отечественных брендов составила около 30%", — уточняется в документе относительно прогноза на 2023 год.