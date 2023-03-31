МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Оспорить штраф за парковку на дачном газоне вполне реально, если доказать, что другого места для стоянки автомобиля не было. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин. Названы способы самостоятельной генерации электричества на даче

По его словам, в суде необходимо приложить файлы (фото или видео), на которых видно, что машина стоит не на газоне, а на обычной траве.

"Здесь вопрос в том, что если наличие газона неочевидно, то вполне реально оспорить этот штраф", — пояснил он.

Депутат подчеркнул, что такие штрафы часто бывают неправомерными и в некоторых случаях объясняются несовершенством планирования и зонирования.

Чаплин напомнил, что примерно 20 лет назад проходила приватизация садовых некоммерческих товариществ, одновременно шло их разграничение с дачными обществами и поселками. В результате границы земель оказались смещены, а муниципалитеты "под шумок" причислили себе проезды, чтобы их обустроить.

"Но собственно эта идея умерла, а штрафы родились", — подчеркнул он.

В результате автомобиль может стоять возле дачного участка, но водитель все получит штраф до 30 тысяч рублей.