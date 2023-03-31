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2023
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"АвтоВАЗ" ускорил подготовку к старту производства на бывшем заводе Nissan
Авто
Новости
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"АВТОВАЗ" УСКОРИЛ ПОДГОТОВКУ К СТАРТУ ПРОИЗВОДСТВА НА БЫВШЕМ ЗАВОДЕ NISSAN, НАМЕРЕН НАЧАТЬ ВЫПУСК LADA УЖЕ В МАЕ-ИЮНЕ — КОМПАНИЯ АВТОВАЗ СОХРАНЯЕТ ПЛАН ПО ВЫПУСКУ БОЛЕЕ 400 ТЫС... ПРАЙМ, 31.03.2023
авто, бизнес, новости
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"АВТОВАЗ" УСКОРИЛ ПОДГОТОВКУ К СТАРТУ ПРОИЗВОДСТВА НА БЫВШЕМ ЗАВОДЕ NISSAN, НАМЕРЕН НАЧАТЬ ВЫПУСК LADA УЖЕ В МАЕ-ИЮНЕ — КОМПАНИЯ
АВТОВАЗ СОХРАНЯЕТ ПЛАН ПО ВЫПУСКУ БОЛЕЕ 400 ТЫС МАШИН В 2023 Г: В ИЮНЕ ИМПОРТОЗАМЕСТИТ ДЕТАЛИ, С ПОСТАВКАМИ КОТОРЫХ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ — КОМПАНИЯ