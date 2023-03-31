"АВТОВАЗ" УСКОРИЛ ПОДГОТОВКУ К СТАРТУ ПРОИЗВОДСТВА НА БЫВШЕМ ЗАВОДЕ NISSAN, НАМЕРЕН НАЧАТЬ ВЫПУСК LADA УЖЕ В МАЕ-ИЮНЕ — КОМПАНИЯ

АВТОВАЗ СОХРАНЯЕТ ПЛАН ПО ВЫПУСКУ БОЛЕЕ 400 ТЫС МАШИН В 2023 Г: В ИЮНЕ ИМПОРТОЗАМЕСТИТ ДЕТАЛИ, С ПОСТАВКАМИ КОТОРЫХ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ — КОМПАНИЯ