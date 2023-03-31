МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" сохраняет план по выпуску более 400 тысяч автомобилей в 2023 году: возникшие проблемы с поставками автокомпонентов на него не повлияют, компания намерена импортозаместить дефицитные детали уже в июне, сейчас проводятся соответствующие испытания, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" ускорил подготовку к старту производства на бывшем заводе Nissan

В четверг автопроизводитель сообщил, что переносит корпоративный отпуск сотрудников на более ранний срок — он пройдет с 29 мая по 19 июня вместо трех недель с 24 июля; такое решение принято, чтобы не вводить режим простоя из-за срыва поставок комплектующих.

"АО "АвтоВАЗ" подтверждает план по выпуску в текущем году более 400 тысяч автомобилей. Во время корпоративного отпуска, запланированного на начало лета, "АвтоВАЗ" завершит валидацию на конвейер ряда деталей и узлов, которые в последние месяцы были локализованы в России или поставляются новыми партнерами из дружественных стран в рамках поэтапного плана импортозамещения", — сообщил автопроизводитель.

"В настоящее время указанные компоненты проходят испытания, которые планируется завершить до конца единого корпоративного отпуска", — уточнили в "АвтоВАЗе".