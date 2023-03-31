Завод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ"
Минпромторг сообщил о переходе завода Toyota в Петербурге в собственность ФГУП "НАМИ"
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Автозавод Toyota в Санкт-Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ", соглашение в том числе подразумевает полную передачу прав на оборудование; Минпромторг РФ в свою очередь прорабатывает возможность скорейшего возобновления производства на площадке, говорится в сообщении министерства.
"Производственная площадка Toyota в Петербурге на данном этапе перешла государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю", — отметили в Минпромторге РФ.
"Минпромторг России прорабатывает возможные варианты для скорейшего возобновления производства на данном заводе", — добавили в министерстве.
О возможной передаче завода Toyota ФГУП "НАМИ" стало известно в середине марта. Тогда про проработку такого сценария рассказал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.