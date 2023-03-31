МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Автозавод Toyota в Санкт-Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ", соглашение в том числе подразумевает полную передачу прав на оборудование; Минпромторг РФ в свою очередь прорабатывает возможность скорейшего возобновления производства на площадке, говорится в сообщении министерства. "АвтоВАЗ" ускорил подготовку к старту производства на бывшем заводе Nissan

"Производственная площадка Toyota в Петербурге на данном этапе перешла государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю", — отметили в Минпромторге РФ.

"Минпромторг России прорабатывает возможные варианты для скорейшего возобновления производства на данном заводе", — добавили в министерстве.

О возможной передаче завода Toyota ФГУП "НАМИ" стало известно в середине марта. Тогда про проработку такого сценария рассказал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.