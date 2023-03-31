МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Средний размер кредитов на новые и подержанные автомобили в России в феврале увеличился на 3,8% по сравнению с январем и составил 1,22 миллиона рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Минпромторг частично возобновит программу льготных автокредитов

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,22 миллиона рублей, увеличившись на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем (в январе 2023 года – 1,18 миллиона рублей). В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в феврале текущего года, наоборот, снизился на 8,2% (в феврале 2022 года — 1,33 миллиона рублей)", — подсчитали аналитики.

Наиболее серьезное повышение средней величины кредита по сравнению с предыдущим месяцем среди 30 крупнейших субъектов России по объемам выдачи кредитов этого типа было зафиксировано в Ставропольском крае (+11,4%), Белгородской (+10,4%) и Оренбургской (+7,3%) областях, а также в Республике Татарстан (+6,1%) и Самарской области (+5,4%). Регионами, в которых средний размер автокредита, напротив, незначительно снизился, оказались Тюменская (-4,5%), Кемеровская (-3,8%) и Нижегородская (-2,4%) области, а также Ханты-Мансийский АО (-1,4%) и Красноярский край (-1,3%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц увеличился на 4,5%.

Самый большой средний размер выданных автомобильных кредитов был отмечен в Москве (1,77 миллиона рублей), Московской области (1,58 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (1,50 миллиона рублей), а также в Ленинградской (1,40 миллиона рублей) области и Ханты-Мансийском АО (1,30 миллиона рублей).

"В феврале средний чек кредита на покупку автомобиля немного вырос, но в целом продолжает оставаться стабильным… За исключением снижения осенью прошлого года, почти год (с марта 2022 года) данный показатель держится на уровне около 1,20 миллиона рублей. Во многом, такой стабильности способствует государственная программа льготного автокредитования, которая распространяется на новые автомобили отечественного производства", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в релизе.