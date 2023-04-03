МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Компания "Ингосстрах" зафиксировала за последние два года удвоение числа подержанных авто, застрахованных по каско: их доля в портфеле компании выросла в феврале 2023 года до 57%, с около 26% в феврале 2021 года, говорится в сообщении компании. Средняя стоимость ОСАГО для авто физлиц за январь — февраль выросла

"Эксперты "Ингосстраха" отмечают рост количества подержанных автомобилей в портфеле по каско. Если в феврале 2021 года доля таких авто составляла в компании около 26% от общего количества первоначально застрахованных по каско, то в феврале 2023 года – уже 57%. Лидирует по этому показателю Санкт-Петербург – здесь доля б/у авто среди первоначально застрахованных по каско достигает 77%, в Москве – 61%, в остальных регионах – в целом около 42%", — говорится в сообщении.

При этом средний возраст подержанных автомобилей в портфеле по каско "Ингосстраха" составляет 2,2-2,3 года. Чаще всего страхуют подержанные автомобили: KIA, BMW, Hyundai, Toyota И Lada, отмечается там же.

Как следует из данных Банка России, доля страховых премий "Ингосстраха" на российском рынке в сегменте добровольного страхования автотранспортных средств в 2022 году составила 18%.