МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Серьезного снижения цен на новые автомобили иностранных марок на рынке сейчас нет, происходит коррекция цен на прошлогодние модели, ввезенные по параллельному импорту, сообщили РИА Новости опрошенные эксперты в сфере продаж автомобилей. Средняя стоимость ОСАГО для авто физлиц за январь — февраль выросла

"Есть машины, которые завезли по параллельному импорту в прошлом году, 2022 года выпуска. Спустя год автомобиль дешевеет, поэтому начинаются скидки машин производства прошлого года и в тот момент, когда был пик этой истории и цены были подняты. Сейчас есть некая коррекция, я бы не называл это снижением, потому что дефицит по-прежнему остается, это просто отъезд на определенную позицию, более низку в цене", — рассказал президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.

Директор розничных продаж АГ "Авилон" Ренат Тюктеев отмечает, что по некоторым маркам в феврале действительно произошло изменение цен. "Была снижена стоимость некоторых моделей бренда Changa… Можно сказать, что в данном случае основное понижение произошло за счет большего объема отгрузок и снижения отпускной цены производителем", — отметил он.

Согласно данным генерального директора ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, цены на рынке новых иномарок стабильны, однако, с ростом объемов продаж появляется все больше программ поддержки и акций от китайских производителей.

"Дальнейшее развитие авторитейла будет зависеть от экономической ситуации в стране. С ростом объемов продаж и локализации производства существует вероятность, правда на мой взгляд небольшая, коррекции стоимости автомобилей в меньшую сторону. Экономический рост и доступность финансовых инструментов могут существенно повлиять на спрос", — считает Терлюкевич.