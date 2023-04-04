МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Проблемы с запчастями в РФ больше всего затрагивают праворульные авто и с машины 10 лет и старше, рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в Совфеде на совещании "ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств". Эксперты оценили динамику цен на авто, ввезенные по параллельному импорту

"Вторая вещь, которая проблемная, это то, что очень старый автопарк в Российской Федерации. Новые поставки запчастей начались не с апреля, но с осени. Мы видим, что с осени увеличились поставки запасных частей, и запчасти везут. И их стало больше. Но проблема в том, что автопарк старый. И для автомобилей, которые 10 и больше лет, запасных частей на сегодняшний момент, к сожалению, новых не привозится", — сказал он.

"Важная проблема с тем, чтобы легализовать всё-таки возможность ремонта б/у запасными частями. Например, три миллиона автомобилей вообще праворуких. На них изначально никто не возит новые запасные части. Их нужно, скорее всего, ремонтировать запасными частями, бывшими в употреблении. Конечно, нужны оговорки для этого. Нужны четкие, понятные ориентиры, что ремонтировать и в каких случаях допускается, чтобы не влияло на безопасность дорожного движения", — добавил Уфимцев.

Ранее во вторник замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что министерство финансов РФ допускает, что ремонт автомобиля по ОСАГО может проводиться с помощью б/у запчастей, но не всех, при этом важно учитывать мнение министерства транспорта.