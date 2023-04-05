МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в марте выросли на 90% к аналогичному месяцу прошлого года, до 23,3 тысячи автомобилей Lada, а в целом в первом квартале — на 22%, до 64,2 тысяч машин, говорится в сообщении компании. Выпуск авто Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге планируется в июне

"По итогам марта 2023 года официальными дилерами Lada в РФ было реализовано 23 335 коммерческих и пассажирских автомобилей, что на 89,9% выше, чем в марте 2022 года", — отмечается в сообщении.

"Всего в первом квартале текущего года было реализовано 64 240 Lada всех моделей, что на 21,9% выше, чем за первые три месяца прошлого года", — уточнили в "АвтоВАЗе".

В компании рассказали, что лидером продаж традиционно остается Lada Granta: в марте было реализовано 16,3 тысячи машин, что соответствует показателям февраля текущего года и на 373,5% выше результатов марта прошлого года. Также в марте было продано 2,7 тысячи внедорожников Niva Legend (+212,1% к марту 2022 года), а продажи Niva Travel составили 3,7 тысячи машин (+83,1%).

"Первый квартал 2023 года показал позитивные результаты — это заслуга всей нашей команды. Продажи Lada за три месяца позволяют смотреть на восстановление российского рынка с умеренным оптимизмом. "АвтоВАЗ" прилагает максимум усилий по сохранению ритмичности производства и обеспечению поставок компонентов", — прокомментировал результаты президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).