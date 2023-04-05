МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Автомобилистам лучше всего менять зимнюю резину на летнюю, когда среднесуточная температура в регионе превышает 7 градусов, говорится в сообщении "Автодора". "Автодор" рассказал, какие трассы станут бесплатными для электромобилей

"Главное в этом деле — не торопиться. Весенняя погода непредсказуема. В любой момент солнце и тепло могут смениться снегопадом и заморозками. Идеальный момент для перехода наступает, когда среднесуточная (не дневная!) температура будет выше +7 °С", — рекомендуют в госкомпании.

"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании — трасса М-12 Москва-Казань, движение по которой планируется полностью открыть в конце 2023 года.