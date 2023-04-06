МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Выпуск китайских Chery может начаться на заводе Volkswagen в России после его продажи, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Выпуск авто Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге планируется в июне

Собеседники газеты рассказали, что сделки по продаже российских активов Hyundai и Volkswagen практически завершены и включены в повестку ближайших заседаний правкомиссии по иностранным инвестициям.

"В Volkswagen две недели назад сообщали о готовности завершить согласование продажи российских активов "заслуживающему доверия российскому инвестору". Собеседник "Ъ" указывает, что концерн не заинтересован продать автозавод отдельно от других активов в РФ, не связанных с производством, и хочет реализовать все одному покупателю. В дальнейшем на заводе предполагается собирать китайские автомобили — один из источников "Ъ" говорит о привлечении Chery", — говорится в сообщении.

На активы Hyundai, полагают собеседники "Коммерсанта", претендует казахстанская компания. Уточняется, что в Казахстане есть два автозавода, зависящих от поставок комплектующих от "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР), — Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы, принадлежащий "Астане Моторс", и "Сарыаркаавтопром", который выпускает автомобили Kia и принадлежит Allur. Москвичам рассказали, когда нужно менять зимнюю резину

Часть источников газеты считают, что структура, близкая к "Астане Моторс", может организовать в Петербурге выпуск комплектующих для завода в Казахстане, однако в самой компании газете заявили, что не планируют входить в завод в РФ.

Компания Allur, напоминает "Коммерсант", в 2021 году договорилась с ХММР о поставке машинокомплектов для SKD-сборки модели Kia Rio в Казахстане. Источники газеты допускают, что в итоге завод может напрямую купить глава Allur Андрей Лаврентьев.