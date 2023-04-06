МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Каждый десятый новый автомобиль в России продается по параллельному импорту, в феврале число реализованных машин, ввезенных в страну по такой схеме, по сравнению с январем выросло на 16%, сообщила пресс-служба ВТБ. Стало известно, когда может начаться выпуск Chery на заводе Volkswagen

"Каждый десятый новый автомобиль продается по параллельному импорту. По данным исследования ВТБ и маркетингового автомобильного агентства НАПИ, в феврале около 4,6 тысячи реализованных в России новых легковых машин были ввезены по схеме параллельного импорта (на 16% выше январских значений). В продажах новых транспортных средств их доля превысила 8%", — говорится в сообщении.

По данным экспертов, более 80% продаж автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, в 2023 году составляют японские и немецкие бренды. Лидерами среди них являются Toyota, Mercedes-Benz и BMW. В топ-10 популярных моделей, на которые приходится треть от общего числа сделок, входят: Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300, Mitsubishi Montero Sport, BMW X5, Toyota RAV4, Chevrolet Cobalt, Toyota Camry, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE-Class и G-Class.

По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, увеличение ассортимента автомобилей позволило стабилизировать их стоимость. По данным НАПИ, в феврале по сравнению с январем средние цены на шесть моделей из популярной десятки снизились в среднем на 0,6%. Остальные подорожали в среднем всего на 3,7%.