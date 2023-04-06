МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в марте снизились на 10,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 48,4 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). ВТБ узнал, сколько автомобилей продается в России по параллельному импорту

При этом по итогам первого квартала 2023 года падение продаж составило 44,7%, до 153,5 тысячи машин.

"В марте 2023 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России (официальные производители / импортеры) сократились на 10,6% по сравнению с мартом 2022 года, или на 5 712 штук, продажи составили 48 414 автомобилей", — отмечается в сообщении ассоциации.

В АЕБ напомнили, что месячная статистика не учитывает данные китайского автопроизводителя Chery, который по итогам 2022 года занял пятое место по продажам в РФ. Также не учитывается информация о продажах BMW и Mercedes-Benz.

"За первый квартал 2023 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России (официальные производители / импортеры) сократились на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, или на 123 855 автомобилей, всего продажи составили 153 477 автомобилей", — добавили в АЕБ. Эксперты определили наиболее выносливые модели автомобилей

Лидером на авторынке РФ традиционно остается "АвтоВАЗ": в марте продажи Lada выросли на 90%, до 23,3 тысячи машин. На втором месте — китайский Haval с результатом 6,8 тысячи проданных автомобилей (рост в 4,3 раза). Третье место также за китайским автоконцерном — Geely, продавшим на авторынке РФ 5,1 тысячи машин бренда (рост в 3,4 раза). Следом идут отечественные ГАЗ — 5,1 тысячи проданных в марте автомобилей (+77%) и УАЗ — 2,6 тысячи машин (+18%).

Топ-5 лидеров за квартал: "АвтоВАЗ" (+22%, 64,2 тысячи машин), Сhery (рост в 3 раза, до 18,9 тысячи авто) и Haval (рост в 2 раза, до 16,6 тысячи). Следом идут Geely (рост в 2,3 раза, до 12,7 тысячи) и ГАЗ (+2%, 9,6 тысячи).