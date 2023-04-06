МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Перевод российских такси и каршеринговых компаний на автомобили отечественного производства создаст дополнительную потребность рынка в объеме 100-200 тысяч машин и подстегнет развитие модельного ряда, заявил РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В России снизились продажи новых легковых автомобилей

По его словам, готов законопроект по переводу российских такси и каршеринговых компаний на отечественные автомобили.

"По оценкам "АвтоВАЗа", это обеспечит дополнительную потребность в объеме от 100 тысяч до 200 тысяч автомобилей. Это подстегнет и развитие модельного ряда — там же есть такси и люксового класса, и коммерческое такси, грузовые перевозки небольших грузов. Так что это сегмент, в котором заинтересован отнюдь не только "АвтоВАЗ", но и производители автомобилей в целом", — сказал Азаров.

Он отметил, что эта инициатива работает на поддержку российского автопрома, защиту трудовых коллективов автопредприятий и способствует технологическому суверенитету, поскольку автомобильная отрасль является агрегатором целого ряда направлений и технологий в различных сферах, начиная с химии, заканчивая информационными технологиями.

"Понимаю, что здесь нужен и очень серьезный расчет, и переходный период. Думаю, что замена такси на автомобили отечественного производства должна быть синхронизирована с необходимостью обновления автомобильного парка, чтобы это не было стрессом для компаний, бизнесменов. А требования по локализации производств этих автомобилей должны, наверное, на начальном этапе отличаться от тех требований, которые напрямую связаны с мерами господдержки", — пояснил губернатор.

Азаров напомнил, что "АвтоВАЗ" в 2023 году запланировал выпуск 400 тысяч машин, уточнив, что предприятие готово изготовить и полмиллиона автомобилей.